Зарегистрировано еще 110 случаев заражения коронавирусом в Саратовской области

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:44:11+03:00

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В Саратовской области появились новые сведения о зараженных коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на утро 28 июня зарегистрировано 110 случаев.

Больше всего в Саратове — 56 человек. В Балашовском районе 16, в остальных по шесть и менее.

Среди зараженных двое детей до 14 лет и 40 граждан старше 60 лет.

Всего в регионе 6 225 случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU