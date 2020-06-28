Зарегистрировано еще 110 случаев заражения коронавирусом в Саратовской области
В Саратовской области появились новые сведения о зараженных коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на утро 28 июня зарегистрировано 110 случаев.
Больше всего в Саратове — 56 человек. В Балашовском районе 16, в остальных по шесть и менее.
Среди зараженных двое детей до 14 лет и 40 граждан старше 60 лет.
Всего в регионе 6 225 случаев заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU