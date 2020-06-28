В дачах под Энгельсом пропала пенсионерка в черном платье
В Саратовской области пропала без вести Зинаида Дубровная (Разумова).
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», сообщение о пропаже 78-летней женщины поступило 27 июня.
Пенсионерка пропала в СНТ «Орфей» поселка Прибрежный Энгельсского района. Ее приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, серо-голубые глаза.
Зинаида Дубровная была одета в черное платье с короткими рукавами в мелкий розовый цветочек, темно-синие кроссовки без шнурков на белой подошве, белый платок.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU