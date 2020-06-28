2020-06-28T08:34:51+03:00
Происшествия

В дачах под Энгельсом пропала пенсионерка в черном платье

Зинаиду Дубровную ищут волонтеры
Екатерина Семенова
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Зинаида ДубровнаяЗинаида Дубровная
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В Саратовской области пропала без вести Зинаида Дубровная (Разумова).

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», сообщение о пропаже 78-летней женщины поступило 27 июня.

Пенсионерка пропала в СНТ «Орфей» поселка Прибрежный Энгельсского района. Ее приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, серо-голубые глаза.

Зинаида Дубровная была одета в черное платье с короткими рукавами в мелкий розовый цветочек, темно-синие кроссовки без шнурков на белой подошве, белый платок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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