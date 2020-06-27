В Саратове пропала 16-летняя Анастасия Мельникова

27 Июнь 2020 2020-06-27T21:41:41+03:00

Девочка ушла из дома и не вернулась

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В Саратове пропала без вести 16-летняя девочка.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Анастасия Мельникова ушла из дома 26 июня.

Рост девочки составляет 180 см, у нее нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Предположительная одежда в момент пропажи: черная футболка с надписью красного цвета латинскими буквами или темно-серая футболка, темно-синие джинсы, синие сандалии.

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ИСТОЧНИК KP.RU