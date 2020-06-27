2020-06-27T21:41:41+03:00
Происшествия

В Саратове пропала 16-летняя Анастасия Мельникова

Девочка ушла из дома и не вернулась
Екатерина Семенова
Поделиться:
Анастасия МельниковаАнастасия Мельникова
Изменить размер текста:

В Саратове пропала без вести 16-летняя девочка.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Анастасия Мельникова ушла из дома 26 июня.

Рост девочки составляет 180 см, у нее нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Предположительная одежда в момент пропажи: черная футболка с надписью красного цвета латинскими буквами или темно-серая футболка, темно-синие джинсы, синие сандалии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пропала 16-летняя Анастасия Мельникова
Под Саратовом водитель ВАЗа устроил аварию и уехал: пострадали двое
Володин посоветовал чиновникам в Саратове признаться, что инфекционную больницу в сентябре не сдадут
Федор Смолов забил «Барселоне»
Облдеп Андрей Воробьев проверил работу избирательных участков
Валерий Радаев возмутился заросшими обочинами на отремонтированной дороге
Балашовца задержали за выращивание конопли
Жители Кировского района из-за аварии остались без воды
В Волжском районе Саратова мужчину зарезали ударом ножа в сердце
Пляжи в Саратове официально не открылись, в Энгельсе купаются вовсю
Юные жители Саратова в День молодежи поддержали изменения в Конституцию РФ
Прокуратура помогла сироте из Саратова получить квартиру
Трое саратовцев запрограммировали недолив бензина в Волгограде
Участвовавшие в параде на Красной площади курсантки из Вольска находятся на самоизоляции
Женщина пострадала в столкновении иномарки и минивэна в Саратове
МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозе
Саратовцы продолжают поддерживать инициативу по присвоению областному центру звания «Город трудовой доблести»
Сегодня вспоминают худрука ТЮЗа Юрия Ошерова
Реконструкция стадиона «Волга» отстает от графика
Лазарет, баня, типография в землянке: саратовских журналистов познакомили с партизанским бытом военных лет
«Такого выпускного и врагу не пожелаю»: из-за коронавируса в Саратове праздник прошел онлайн
В Саратове мужчина украл из комиссионки фотоаппарат
Представитель движения «Волонтёры-медики» Ангелина Шершнева: на участках для голосования нет скопления людей