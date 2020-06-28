В Саратове в воскресенье ожидаются грозы и град

28 Июнь 2020 2020-06-27T21:24:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 июня, в Саратове ожидается облачная погода, днем пройдет кратковременный дождь, возможен ливень, гроза и град.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 м/с, при грозе его порывы достигнут 15-20 м/с.

Столбик термометра поднимется до +27…+29 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU