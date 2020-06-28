В Саратове в воскресенье ожидаются грозы и град
Будет сильный ветер
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Сегодня, 28 июня, в Саратове ожидается облачная погода, днем пройдет кратковременный дождь, возможен ливень, гроза и град.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 м/с, при грозе его порывы достигнут 15-20 м/с.
Столбик термометра поднимется до +27…+29 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU