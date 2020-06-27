Под Саратовом водитель ВАЗа устроил аварию и уехал: пострадали двое
Сегодня, 27 июня, на трассе между поселками Жасминный и Соколовый произошло ДТП.
По информации портала «ЧП Саратов», по предварительным данным водитель иномарки влетел в ВАЗ-2108 и уехал с места аварии. Тот от удара вылетел с дороги и протаранил дерево.
В результате ДТП пострадали две 18-летние девушки из салона отечественного авто, им оказали помощь на месте, ехать в больницу они отказались.
На месте работает бригада ЦМК, скорой помощи, ДПС.
Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU