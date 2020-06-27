Володин посоветовал чиновникам в Саратове признаться, что инфекционную больницу в сентябре не сдадут
Володин поймал саратовских чиновников на некомпетентности в деле строительства больницы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал саратовским чиновникам признаться, что сдать инфекционный центр в Елшанке к сентябрю у них не получится.
Причина в том, что средства на обьект так и не найдены. Изначально говорилось о 1 млрд 200 тыс рублей, одну половину председатель ГД предоставил, а второй должно было заниматься местное руководство. В егл последний визит выяснилось — надо уже 1 млрд 600 рублей.
Однако на местности получилось собрать только 198 млн рублей.
Политик сказал, что возможность исправить ситуацию есть, если получится достать деньги из федерального бюджета.
- Надо признаться, что у вас не получилось, это было бы честно по отношению к подрядчикам, чтобы те сделали работу хотя бы в том виде, который позволит закрыть тепловой контур. Надо будет найти как минимум 800 млн рублей для строительно-монтажных работ и 520 млн рублей на оборудование, часть можно поставить, которая имеется, — подчеркнул Вячеслав Володин.
То есть, на строительство инфекционного центра нужно 1 млрд 320 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU