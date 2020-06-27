2020-06-27T20:20:36+03:00
Спорт

Федор Смолов забил «Барселоне»

Это второй гол бывшего саратовца за испанскую команду
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Начинавший тренироваться в детской спортшколе «Сокол» в Саратове, экс-нападающий сборной России, а ныне игрок испанской «Сельты» Федорв Смолов забил гол в ворота именитого противника – «Барселоны». Это произошло 27 июня в начале второго тайма матча 32 тура чемпионата Испании в Ла Лиге.

Видео момента.

Смолова заменили на 59-минуте матча, спустя 8 минут после забитого мяча. Игра "Сельта" - "Барселона" завершилась со счетом 2:2.

Это второй мяч Смолова за «Сельту», первый он забил еще до коронавирусных ограничений в феврале – мадридскому «Реалу».

Кстати, ровно год назад, в июне 2019 года Федор Смолов снова побывал в Саратове – он выступал здесь со своей дипломной работой и окончил аспирантуру на социальном факультете Саратовского госуниверситета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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