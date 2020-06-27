Облдеп Андрей Воробьев проверил работу избирательных участков

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:02:17+03:00

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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия») с рабочим визитом посетил Лысогорский, Калининский, Балашовский, Романовский районы Саратовской области. В ходе рабочей поездки парламентарий проверил, как организована работа избирательных участков.

Согласно правилам проведения общероссийского голосования в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации на участках есть медицинские маски, антисептики, бесконтактные термометры, антибактериальные коврики, пары одноразовых перчаток, защитные экраны для членов УИК. Для того, чтобы не образовались очереди, на полу нанесена специальная разметка на расстоянии 1,5 метра. Столы расположены таким образом, что до члена комиссии также остается безопасное расстояние.

Проверка паспорта осуществляется бесконтактным способом: житель предоставляет свой паспорт и перелистывает самостоятельно страницы. Таким образом была организована работа каждого участка, который посетил депутат. Члены избирательной комиссии на участках рассказали, что жители районов области проявляют себя очень активно:

- Отдельно отмечу, что сразу бросается в глаза высокая явка избирателей. Со слов членов УИК, проголосовало уже довольно много человек. Людям не все равно, что происходит в их жизни, они приходят и выражают свою гражданскую позицию. Тем более, когда соблюдены все меры безопасности, можно приходить, не боясь заразиться. Повторюсь, что считаю долгом каждого гражданина, которому небезразлично будущее своей страны, явиться на избирательный участок и выразить свое мнение по поправкам в Конституцию, — прокомментировал Андрей Воробьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU