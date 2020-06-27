Балашовца задержали за выращивание конопли
В Балашове полиция задержала 47-летнего мужчину, который выращивал коноплю.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, осмотр показал, что растения были политы и прополоты от сорняков.
У него дома правоохранители обнаружили 25 кустов травы.
На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU