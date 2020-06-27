Балашовца задержали за выращивание конопли

27 Июнь 2020 2020-06-27T17:03:24+03:00

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

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В Балашове полиция задержала 47-летнего мужчину, который выращивал коноплю.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, осмотр показал, что растения были политы и прополоты от сорняков.

У него дома правоохранители обнаружили 25 кустов травы.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU