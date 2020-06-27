Жители Кировского района из-за аварии остались без воды

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:56:46+03:00

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Сегодня, 27 июня, из-за аварии на Наумовской улице 31/37 жители Кировского района остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключений попала Техническая улица 35/45, 47/61, Алексеевская, Наумовская, Аптечная.

А также частные дома, расположенные на Замковой, Ракетной, Новой, Гранатной улице, Генерала Зарахова, Курдюмской, Рябиновской, Замковом и Гранатовом проезде.

Водоснабжение обещают вернуть в 20:00, как только закончат работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU