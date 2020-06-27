2020-06-27T16:56:46+03:00
Общество

Жители Кировского района из-за аварии остались без воды

Водоснабжение обещают вернуть вечером
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 июня, из-за аварии на Наумовской улице 31/37 жители Кировского района остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключений попала Техническая улица 35/45, 47/61, Алексеевская, Наумовская, Аптечная.

А также частные дома, расположенные на Замковой, Ракетной, Новой, Гранатной улице, Генерала Зарахова, Курдюмской, Рябиновской, Замковом и Гранатовом проезде.

Водоснабжение обещают вернуть в 20:00, как только закончат работы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Облдеп Андрей Воробьев проверил работу избирательных участков
Валерий Радаев возмутился заросшими обочинами на отремонтированной дороге
Балашовца задержали за выращивание конопли
Жители Кировского района из-за аварии остались без воды
В Волжском районе Саратова мужчину зарезали ударом ножа в сердце
Пляжи в Саратове официально не открылись, в Энгельсе купаются вовсю
Юные жители Саратова в День молодежи поддержали изменения в Конституцию РФ
Прокуратура помогла сироте из Саратова получить квартиру
Трое саратовцев запрограммировали недолив бензина в Волгограде
Участвовавшие в параде на Красной площади курсантки из Вольска находятся на самоизоляции
Женщина пострадала в столкновении иномарки и минивэна в Саратове
МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозе
Саратовцы продолжают поддерживать инициативу по присвоению областному центру звания «Город трудовой доблести»
Сегодня вспоминают худрука ТЮЗа Юрия Ошерова
Реконструкция стадиона «Волга» отстает от графика
Лазарет, баня, типография в землянке: саратовских журналистов познакомили с партизанским бытом военных лет
«Такого выпускного и врагу не пожелаю»: из-за коронавируса в Саратове праздник прошел онлайн
В Саратове мужчина украл из комиссионки фотоаппарат
Представитель движения «Волонтёры-медики» Ангелина Шершнева: на участках для голосования нет скопления людей