В Волжском районе Саратова мужчину зарезали ударом ножа в сердце

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:41:21+03:00

Тело найдено в лесополосе. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Волжском районе Саратова убит мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело с ножевым ранением было найдено вечером 26 июня.

Труп лежал в лесопосадках, примерно в 300 метрах от 2-го Соколовогорского проезда. Установлена личность убитого, это 44-летний мужчина.

Судебные эксперты назвали причиной смерти колото-резаное ранение груди слева в повреждением аорты и левого легкого, а также большую потерю крови.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Сейчас ведется поиск подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU