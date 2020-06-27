В Волжском районе Саратова мужчину зарезали ударом ножа в сердце
В Волжском районе Саратова убит мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело с ножевым ранением было найдено вечером 26 июня.
Труп лежал в лесопосадках, примерно в 300 метрах от 2-го Соколовогорского проезда. Установлена личность убитого, это 44-летний мужчина.
Судебные эксперты назвали причиной смерти колото-резаное ранение груди слева в повреждением аорты и левого легкого, а также большую потерю крови.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Сейчас ведется поиск подозреваемого.
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ИСТОЧНИК KP.RU