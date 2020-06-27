Юные жители Саратова в День молодежи поддержали изменения в Конституцию РФ

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:26:59+03:00

Девушки отметили, что рады возможности повлиять на выбор в пользу процветающей страны и ее будущего

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Сегодня, 27 июня, саратовцы продолжают участвовать в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Так, одна из юных саратовчанок поддержала предложенные поправки, потому что считает, что они обеспечат молодежи здоровое будущее и надежную опору в лице российского государства.

- Я считаю очень важным проявить свою гражданскую позицию, особенно в такой прекрасный для нас праздник. Считаю важным поддержать изменения в части защиты семьи, в отношении нашей истории, в отношении всех наших близких, людей, которые нас окружат. Именно поэтому я проголосовала за изменения в Конституцию, — заявила Евгения.

Еще одна жительница Саратова высказалась за внесение поправок в Основной закон, потому что видит в этом возможность для молодых людей быть частью сильной процветающей страны, ориентированной на блага для сограждан, их детей и внуков.

- Считаю символичным в День молодежи прийти на свой избирательный участок и отдать голос за поправки в Конституцию. Также я отдала свой голос за Саратов, чтобы его признали городом трудовой доблести. Считаю, что молодежи важно принимать участие в подобных событиях, — сообщила жительница областного центра по имени Вероника.

Обе девушки отметили символичность дня голосования, которое пришлось на День молодежи, как знак того, что обновленная Конституция обеспечит миллионам юных россиян защиту и поддержку сильного социального государства и гражданского общества.

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ИСТОЧНИК KP.RU