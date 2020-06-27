Прокуратура помогла сироте из Саратова получить квартиру
Прокуратура Заводского района помогла 19-летней сироте из Саратова получить квартиру.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что она с 2009 года стояла на учете, имея право на внеочередное получение жилье.
Однако по достижению совершеннолетия девушка ничего не получила.
Тогда прокурор обратился в суд с иском к министерству строительства и ЖКХ региона об обеспечении заявительницы квартирой площадью не мнее 30 кв.м.
Эти требования удовлетворены, теперь у сироты из жилье в многоквартирном доме.
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ИСТОЧНИК KP.RU