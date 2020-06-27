2020-06-27T14:55:45+03:00
Общество

Прокуратура помогла сироте из Саратова получить квартиру

Девушка обратилась в надзорное ведомство
Дарья Вострикова
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Прокуратура Заводского района помогла 19-летней сироте из Саратова получить квартиру.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что она с 2009 года стояла на учете, имея право на внеочередное получение жилье.

Однако по достижению совершеннолетия девушка ничего не получила.

Тогда прокурор обратился в суд с иском к министерству строительства и ЖКХ региона об обеспечении заявительницы квартирой площадью не мнее 30 кв.м.

Эти требования удовлетворены, теперь у сироты из жилье в многоквартирном доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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