Трое саратовцев запрограммировали недолив бензина в Волгограде

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:15:53+03:00

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В Саратове трое менеджеров компании ООО «Лукойл – Югнефтепродукт» создали специальные программы и приспособления, чтобы обманывать автомобилистов из Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Речь идет о недоливе бензина, граждане платили за один литраж, а получали куда меньше.

Правоохранители пресекли деятельность злоумышленников, их доставили в Волгоград. Те во всем признались.

Теперь гражданам придется отвечать за создание и распространение вредоносных программ и неправомерный доступ к информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU