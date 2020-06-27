Трое саратовцев запрограммировали недолив бензина в Волгограде
В Саратове трое менеджеров компании ООО «Лукойл – Югнефтепродукт» создали специальные программы и приспособления, чтобы обманывать автомобилистов из Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102».
Речь идет о недоливе бензина, граждане платили за один литраж, а получали куда меньше.
Правоохранители пресекли деятельность злоумышленников, их доставили в Волгоград. Те во всем признались.
Теперь гражданам придется отвечать за создание и распространение вредоносных программ и неправомерный доступ к информации.
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ИСТОЧНИК KP.RU