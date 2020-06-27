2020-06-27T14:00:04+03:00
Происшествия

Женщина пострадала в столкновении иномарки и минивэна в Саратове

Авария произошла на проспекте Строителей
Дарья Вострикова
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Сегодня, 27 июня, на проспекте Строителей, 39, в Саратове, произошло ДТП.

По данным портала «ЧП Саратов», дорогу не поделили минивэн и Ford. Пострадала 43-летняя пассажирка иномарки.

Ее осмотрели медики, ехать в больницу женщина не захотела.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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