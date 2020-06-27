МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозе

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:44:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 28 июня, начиная с этой ночи, местами по Саратовской области ожидаются грозы, при этом порывы ветра достигнут 16-21 м/с. В утренние часы и днем пройдут ливни, возможен град.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном ГУ МЧС.

До 30 июня в регионе сохранится высокая пожароопасность, четвертого класса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU