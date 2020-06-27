МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозе
Ожидается сильный ветер
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Завтра, 28 июня, начиная с этой ночи, местами по Саратовской области ожидаются грозы, при этом порывы ветра достигнут 16-21 м/с. В утренние часы и днем пройдут ливни, возможен град.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном ГУ МЧС.
До 30 июня в регионе сохранится высокая пожароопасность, четвертого класса.
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ИСТОЧНИК KP.RU