2020-06-27T13:26:52+03:00
Общество

Саратовцы продолжают поддерживать инициативу по присвоению областному центру звания «Город трудовой доблести»

Отдать свой голос можно в зданиях, где расположены избирательные участки
Дарья Вострикова
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Саратовцы продолжают активно поддерживать инициативу по присвоению областному центру звания «Город трудовой доблести». Сбор подписей осуществляется в зданиях, где расположены избирательные участки.

Горожане, приходящие на УИКи, говорят, что с уважением относятся к истории нашего города, к труженикам тыла, которые работали на оборонных предприятиях и внесли неоценимый вклад в Великую Победу.

- Не могла не прийти и не поддержать такую прекрасную инициативу. Ведь это очень важно для нашего города, для будущих поколений. Поэтому я сейчас здесь и оставлю свою подпись в поддержку, — рассказала местная жительница Валентина Смирнова.

- Саратов, безусловно, достоин этого высокого звания. Я пришла на голосование по поправкам в Конституцию и узнала, что проходит сбор подписей за то, чтобы наш город стал городом трудовой доблести. Ни секунды сомнения не было. В память о моих бабушке и дедушке, работавших на авиационном заводе, я оставила свою подпись в бланке, —поделилась Антонина Иванчук.

Владимир Ковальчук тоже оставил свой голос в поддержку инициативы: «Очень рад, что нашему городу могут присвоить такое звание. Ведь это дань уважением тем, кто трудился в тылу во время Великой Отечественной войне».

Напомним, что оставить свою подпись в поддержку можно в зданиях, где расположены избирательные участки, с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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