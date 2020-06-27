Сегодня вспоминают худрука ТЮЗа Юрия Ошерова

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:05:31+03:00

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В Саратове в прошлом году не стало народного артиста России, худрука ТЮЗа имени Киселева Юрия Ошерова. Сегодня о нем вспоминают коллеги и друзья.

В память о нем 30 июня театр покажет спектакль «Старосветская любовь», где артист сыграл одну из главных ролей.

Его можно будет увидеть онлайн в соцсетях проекта «Большие гастроли» в 20:00.

Напомним, артист скончался 27 июня 2019 года в Областной клинической больнице, после того, как 17 июня оступился и упал в оркестровую яму. После чего находился без сознания, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU