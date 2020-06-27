2020-06-27T13:27:19+03:00
Общество

Реконструкция стадиона «Волга» отстает от графика

Работы идут с прошлого года
Дарья Вострикова
Поделиться:
Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
Изменить размер текста:

Реконструкция стадиона «Волга» в Заводском районе Саратова пока отстает от графика.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы начались в прошлом году при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. С просьбой о восстановлении объекта к нему обратились представители спортивных федераций, заслуженные тренеры и спортсмены.

- На данный момент закончены работы по вдавливанию свай, полностью подготовлен котлован. В дальнейшем нами планируется произвести бетонирование ростверка и установку металлокаркаса здания. Немного подвели погодные условия, но сейчас будем наверстывать график, — доложил подрядчик Андрей Герасимов приехавшему с проверкой мэру Михаилу Исаеву.

Напомним, уже восстановили футбольное поле, обустроили поле для мини-футбола с искусственным покрытием, открытые площадки для занятий на тренажерах, появилось новое резиновое покрытие на беговых дорожках.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волжском районе Саратова мужчину зарезали ударом ножа в сердце
Пляжи в Саратове официально не открылись, в Энгельсе купаются вовсю
Юные жители Саратова в День молодежи поддержали изменения в Конституцию РФ
Прокуратура помогла сироте из Саратова получить квартиру
Трое саратовцев запрограммировали недолив бензина в Волгограде
Участвовавшие в параде на Красной площади курсантки из Вольска находятся на самоизоляции
Женщина пострадала в столкновении иномарки и минивэна в Саратове
МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозе
Саратовцы продолжают поддерживать инициативу по присвоению областному центру звания «Город трудовой доблести»
Сегодня вспоминают худрука ТЮЗа Юрия Ошерова
Реконструкция стадиона «Волга» отстает от графика
Лазарет, баня, типография в землянке: саратовских журналистов познакомили с партизанским бытом военных лет
«Такого выпускного и врагу не пожелаю»: из-за коронавируса в Саратове праздник прошел онлайн
В Саратове мужчина украл из комиссионки фотоаппарат
Представитель движения «Волонтёры-медики» Ангелина Шершнева: на участках для голосования нет скопления людей