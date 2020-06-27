Реконструкция стадиона «Волга» отстает от графика
Реконструкция стадиона «Волга» в Заводском районе Саратова пока отстает от графика.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы начались в прошлом году при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. С просьбой о восстановлении объекта к нему обратились представители спортивных федераций, заслуженные тренеры и спортсмены.
- На данный момент закончены работы по вдавливанию свай, полностью подготовлен котлован. В дальнейшем нами планируется произвести бетонирование ростверка и установку металлокаркаса здания. Немного подвели погодные условия, но сейчас будем наверстывать график, — доложил подрядчик Андрей Герасимов приехавшему с проверкой мэру Михаилу Исаеву.
Напомним, уже восстановили футбольное поле, обустроили поле для мини-футбола с искусственным покрытием, открытые площадки для занятий на тренажерах, появилось новое резиновое покрытие на беговых дорожках.
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ИСТОЧНИК KP.RU