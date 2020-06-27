«Такого выпускного и врагу не пожелаю»: из-за коронавируса в Саратове праздник прошел онлайн

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:01:31+03:00

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В этом году в целях защиты от коронавируса выпускные в Саратовской области прошли не в традиционном формате, а онлайн.

Министр образования региона Ирина Седова в своем аккаунте в соцсети Instagram поздравила ребят с одним из главных событий в их жизни и пожелала успешной сдачи экзаменов.

Однако не всем прощание со школой через камеру показалось хорошей идеей.

- Такого выпускного даже врагу не пожелаю. На всю жизнь останется в памяти онлайн Последний звонок и по видимому онлайн выпускной, — написала в комментариях Жанна Балабан.

Концерт и выпускной сегодня состоятся, как положено, но виртуально.

В этот день одиннадцатиклассники записывают ролики, видеопоздравления, публикуют снимки с одноклассниками через соцсети Instagram и «ВКонтакте». Найти их можно по хэштегам #выпускной2020 #саратовскиевыпускники2020. Некоторые публикации минобразования области публикует к себе в сообщества в этих соцсетях.

Все поздравления можно увидеть в группе «ВКонтакте» под названием «Саратовская область. Выпуск 2020».

В 12:00 по московскому времени ребят ждет общефедеральный выпускной. К ним обратится министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, педагоги, директора школ и родители из разных регионов страны.

В 18:00 по столице пройдет концерт «Основной Выпускной», который организовала соцсеть «ВКонтакте» с участием популярных звезд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/787391" frameborder="0"></iframe> Ирина Седова поздравила выпускников.

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ИСТОЧНИК KP.RU