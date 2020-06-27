В Саратове мужчина украл из комиссионки фотоаппарат
Полиция Волжского района раскрыла кражу из комиссионного магазина Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 18:00 до 18:30 11 июня пропал фотоаппарат марки Nikon d500 стоимостью 3 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 25-летний мужчина, который во всем признался.
У него изъяли украденное и отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU