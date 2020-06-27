2020-06-27T11:14:31+03:00
Политика

Представитель движения «Волонтёры-медики» Ангелина Шершнева: на участках для голосования нет скопления людей

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В День молодежи в голосовании по поправкам в Конституцию принимают участие активные представители нового поколения.

Одна из проголосовавших - представитель всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Ангелина Шершнева.

После голосования она поделилась своими впечатлениями:

- Сегодня я приняла участие во Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию,а также поставила свою подпись за присвоение нашему городу почетного звания «Город трудовой доблести». Хочу отметить,что избирательные участки полностью оборудованы для безопасного участия граждан в голосовании. На входе мне была проведена термометрия и были выданы средства индивидуальной защиты, персональная шариковая ручка. Благодаря недельной продолжительности голосования на участках нет скопления людей.

На собственном опыте смогла совершенно точно убедиться,что каждый гражданин имеет возможность совершенно безопасно реализовать своё право на участие в выборе будущего страны, - заверила Ангелина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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