В Саратове на Московской полыхала квартира дома

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:57:10+03:00

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Сегодня, 27 июня, пожарные выезжали тушить квартиру на третьем этаже в доме №90 на Московской улице в Саратове.

По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие огнеборцы вскрыли дверь, хозяев жилья внутри не было. Помещение сдавали в аренду женщине.

Возгорание ликвидировали, по предварительным данным, огонь вспыхнул из-за замыкания в проводке.

На месте также работала бригада ЦМК, ППС. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU