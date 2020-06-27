В Саратове на Московской полыхала квартира дома
Сегодня, 27 июня, пожарные выезжали тушить квартиру на третьем этаже в доме №90 на Московской улице в Саратове.
По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие огнеборцы вскрыли дверь, хозяев жилья внутри не было. Помещение сдавали в аренду женщине.
Возгорание ликвидировали, по предварительным данным, огонь вспыхнул из-за замыкания в проводке.
На месте также работала бригада ЦМК, ППС. Обстоятельства выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU