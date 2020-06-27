Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 27 июня: федеральный штаб подтвердил данные по региону

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:51:14+03:00

Общее количество зараженных в области — 6115 человек

Изменить размер текста: A A

Федеральный штаб сегодня, 27 мая, подтвердил данные регионального о 112 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Общее число зараженных в регионе составляет 6115 человек.

За сутки в России выявлено 6852 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 188 летальных исходов. Выздоровели 9200 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU