Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 27 июня: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Общее количество зараженных в области — 6115 человек
Изменить размер текста:
Федеральный штаб сегодня, 27 мая, подтвердил данные регионального о 112 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.
Общее число зараженных в регионе составляет 6115 человек.
За сутки в России выявлено 6852 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 188 летальных исходов. Выздоровели 9200 человек.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU