Вячеслав Володин рассказал о важности голосования за поправки в Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем интервью о важности голосования за поправки в Конституцию. Оно опубликовано сегодня на сайте местного телеканала.
Среди поправок, по его мнению, немаловажно верховенство Конституции над международными соглашениями и договоренностями, что защитит граждан и суверенитет, доступное и качественное здравоохранение. Вячеслав Володин привел в пример США, где медицина достигла многого, но она недоступна людям из-за дороговизны. Это привело к трагическим последствиям, смертям из-за пандемии коронавируса.
Он рассказал о принятии решения, чтобы у президента была возможность выбраться на следующий срок. Ведь глава государства – это его преимущества, его работа эффективна.
– Хочу обратиться к жителям Саратова, Саратовской области. Я вас убедительно прошу: для нас очень важно, чтобы поправки к Конституции были поддержаны. Для нас важно, чтобы принятые стандарты задали уже будущее развитие нашей страны по пути повышения благосостояния наших граждан, усиления нашего государства на международной арене. И это мы с вами можем обеспечить, поддержав предложения, которые сейчас выносятся на голосование, — отметил Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что сейчас очень многое зависит от каждого человека.
Интервью Вячеслава Володина о поправках в Конституцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU