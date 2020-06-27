Пропавший два дня назад саратовец найден живым
Об этом сообщили волонтеры
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Найден пропавший в Кировском районе Саратова 81-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Льва Софьина нашли живым.
Пенсионер пропал 25 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU