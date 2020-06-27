Пожилой водитель трактора опрокинулся в овраг и попал в больницу

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:09:26+03:00

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Вчера, 26 июня, в 11:00, 71-летний водитель трактора «Т-40» угодил в овраг.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным мужчина потерял управление, пока косил траву между селами Альферьевка и Садовка. Из-за этого машина упала и опрокинулась.

Пенсионера госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU