Пожилой водитель трактора опрокинулся в овраг и попал в больницу
Мужчина косил траву
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Вчера, 26 июня, в 11:00, 71-летний водитель трактора «Т-40» угодил в овраг.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным мужчина потерял управление, пока косил траву между селами Альферьевка и Садовка. Из-за этого машина упала и опрокинулась.
Пенсионера госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU