В Саратове спасатели вытащили котенка из трубы

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:05:41+03:00

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Вчера, 26 июня, спасатели помогли котенку выбраться из вертикально расположенной трубы.

Как рассказали «КП-Саратов» в горспасе, они прибыли на вызов на территорию ипподрома.

С помощью подручных предметов животное вытащили на волю.

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ИСТОЧНИК KP.RU