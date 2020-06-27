В Саратове спасатели вытащили котенка из трубы
Понадобились подручные предметы
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Вчера, 26 июня, спасатели помогли котенку выбраться из вертикально расположенной трубы.
Как рассказали «КП-Саратов» в горспасе, они прибыли на вызов на территорию ипподрома.
С помощью подручных предметов животное вытащили на волю.
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ИСТОЧНИК KP.RU