Ленинский район Саратова остался без воды

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:57:43+03:00

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Сегодня, 27 июня, без воды остался ряд улиц в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об улице Крылова 2-16, Панфилова 61-134, Гвардейской 48-64, Кольцова, Островского, Хабаровской, Латвийской, Тургенева, Победы, 1-й Елшанской, 1-3-й Речной.

Ограничения продлятся ориентировочно до 15:00, как только закончат производственные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU