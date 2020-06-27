Ленинский район Саратова остался без воды
Сегодня, 27 июня, без воды остался ряд улиц в Ленинском районе Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об улице Крылова 2-16, Панфилова 61-134, Гвардейской 48-64, Кольцова, Островского, Хабаровской, Латвийской, Тургенева, Победы, 1-й Елшанской, 1-3-й Речной.
Ограничения продлятся ориентировочно до 15:00, как только закончат производственные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU