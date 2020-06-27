Радаев потребовал от подрядчика за неделю исправить недочеты на мемориале в Летном Городке
Вчера, 26 июня, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил мемориальный комплекс летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Летном Городке Энгельса.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе главы региона.
Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал строительные работы на мемориале — неработающий дренаж, отсутствие скосов, из-за чего после дождя на дорожках скапливается вода.
Валерий Радаев потребовал от подрядчика все исправить за неделю. Звезду «Вечного огня» приподнимут, чтоб его не заливал дождь.
- Небольшая территория, но к ее благоустройству подошли безответственно. С таким трудом были найдены спонсорские деньги, а качества нет. Все работы по исправлению недочетов провести за счет подрядчика. К подрядчику — СМУ-64 — больше доверия нет, и больше с этим подрядчиком не сотрудничать, — потребовал глава региона.
Напомним, инициатором создания мемориала выступил Вячеслав Володин в 2019 году. На его личные средства создали новый памятник знаменитой лётчице Марине Расковой. На мемориале уложена тротуарная плитка, проведено освещение, установлены мемориальные стелы, декоративные элементы, фонтан и скамейки, озеленен сквер.
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ИСТОЧНИК KP.RU