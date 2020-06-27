Бешеный барсук отправил СНТ под Саратовом на карантин
В СНТ «Ромашка» Пугачевского района с 23 июня объявлен карантин из-за бешеного барсука.
Соответствующее постановление за подписью губернатора Саратовской области Валерия Радаева размещено на официальном публикаторе правовой информации.
Животное было найдено мертвым на дачном участке №2.
Теперь в радиусе километра вокруг СНТ установлена угрожаемая зона, там нельзя проводить выставки животных, вывозить их, а также ловить диких. Охота с невакцинированными собаками также запрещена.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU