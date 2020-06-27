Бешеный барсук отправил СНТ под Саратовом на карантин

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:41:02+03:00

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В СНТ «Ромашка» Пугачевского района с 23 июня объявлен карантин из-за бешеного барсука.

Соответствующее постановление за подписью губернатора Саратовской области Валерия Радаева размещено на официальном публикаторе правовой информации.

Животное было найдено мертвым на дачном участке №2.

Теперь в радиусе километра вокруг СНТ установлена угрожаемая зона, там нельзя проводить выставки животных, вывозить их, а также ловить диких. Охота с невакцинированными собаками также запрещена.

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ИСТОЧНИК KP.RU