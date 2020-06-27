Коронавирусом заражены еще 112 жителей Саратовской области

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:04:13+03:00

Выздоровело за сутки больше людей, чем заболело

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Утром 27 июня оперштаб сообщил о 112 случаях заражениях коронавирусом в Саратовской области.

Из них 70 человек — жители Саратова, 11 пациентов из Балаковского района, шесть из Ртищевского, пять из Балашовского, по два из Красноармейского, Пугачевского, Романовского, Самойловского и Татищевского, по одному из Аркадакского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Дергачевского, Екатериновского, Краснопартизанского, Лысогорского, Марксовского, Озинского и Саратовского.

Среди заболевших 19 контактных, у 92 человек источник заражения не установлен, один прибыл с другой территории с признаками ОРВИ.

У 82 пациентов пневмония, у 16 ОРВИ, у 14 болезнь протекает бессимптомно.

Пятерым не исполнилось и 14 лет, четырем от 20 до 29 лет, девятерым от 30 до 39 лет, 16 от 40 до 49 лет, 28 от 50 до 59 лет, 50 человек старше 60. Выздоровели с начала эпидемии 3158 человек, за сутки — 124.

Общее число заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области — 6115 человек.

Выздоровели 124 человека, с начала эпидемии 3158.

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ИСТОЧНИК KP.RU