В Саратове мотоциклиста и его пассажира госпитализировали после столкновения с иномаркой
Вчера, 26 июня, в 22:50 напротив дома №2 на улице Шехурдина в Саратове произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 40-летний гражданин за рулем Skoda Rapid влетел в мотоцикл Suzuki, под управлением 32-летнего мужчины.
В результате столкновения водителя двухколесного транспорта и его 42-летнего пассажира госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU