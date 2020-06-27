В Саратове мотоциклиста и его пассажира госпитализировали после столкновения с иномаркой

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:23:32+03:00

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Вчера, 26 июня, в 22:50 напротив дома №2 на улице Шехурдина в Саратове произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 40-летний гражданин за рулем Skoda Rapid влетел в мотоцикл Suzuki, под управлением 32-летнего мужчины.

В результате столкновения водителя двухколесного транспорта и его 42-летнего пассажира госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU