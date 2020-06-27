В Саратове ищут 81-летнего пенсионера в очках

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:52:01+03:00

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В Саратове разыскивают 81-летнего Льва Софьина, который пропал 25 июня в Кировском районе города.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», рост мужчины — 180 см, он худощавого телосложения, с седыми волосами и короткой стрижкой, есть залысины. Глаза карие.

Пенсионер был одет в пиджак и брюки черного цвета, светлую рубашку с коротким рукавом, обут в черные сандалии, на голове — бежевая бейсболка.

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ИСТОЧНИК KP.RU