2020-06-26T21:17:46+03:00
Общество

В Саратовской области днем вновь ожидается гроза

Будет ветрено
Екатерина Семенова
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В Саратовской области днем 27 июня ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, днем возможна гроза с кратковременным дождем.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 14 метров в секунду при порывах. При грозе возможны шквалы.

Столбик термометра покажет +28... +30 градусов в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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