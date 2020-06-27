В Саратовской области днем вновь ожидается гроза
В Саратовской области днем 27 июня ожидается переменная облачность.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, днем возможна гроза с кратковременным дождем.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 14 метров в секунду при порывах. При грозе возможны шквалы.
Столбик термометра покажет +28... +30 градусов в Саратове.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU