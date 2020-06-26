2020-06-26T20:41:00+03:00
Политика

После драки в облдуме саратовские парламентарии рассказали, что они самые открытые в ПФО

Будет ли опубликован рейтинг агрессивности парламентов – не известно
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Кадр из видеозаписи драки депутатов Саратовской облдумыКадр из видеозаписи драки депутатов Саратовской облдумы
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Дума Саратовской области признана самым открытым среди региональных парламентов Приволжского федерального округа. Исследование «Парламент на ладони» проведено Фондом развития городского самоуправления «1870» (Санкт-Петербург). В общероссийском рейтинге с начала 2020 года Саратовская областная Дума занимает восьмое место. Эти данные содержатся в рейтинге, который распространила 26 июня пресс-служба облдумы.

В числе критериев оценки - открытость принятия решений. О ней эксперты судили по тому, ведется ли прямая трансляция пленарных заседаний, есть ли архив видеозаписей, публикуется ли на официальном сайте проект повестки дня.

Уровень публичности законотворческой работы оценивался по наличию на официальном сайте парламента документов, внесенных на рассмотрение, а также обнародование принятых решений.

Под открытостью обратной связи с гражданами подразумевалась доступность письменного и устного обращения, полнота и скорость ответов и так далее.

- Открытость парламента перед избирателями – это фундаментальный принцип деятельности законодательного органа. На нашем сайте ведется прямая трансляция пленарных заседаний, публикуются все решения. Наблюдать за работой комитетов, депутатских групп можно на официальном канале на одной из популярных видеоплатформ.

Именно так, в ходе открытой дискуссии, и рождаются решения, цель которых – улучшить жизнь в регионе», – прокомментировал спикер регионального парламента Александр Романов.

Напомним, на последнем заседании 23 июня депутаты облдумы после 12 часов дебатов подрались и обливали друг друга водой.

Такую открытость дискуссий в облдуме оценили далеко за пределами Саратовской области. Рейтинга агрессивности региональных парламентов пока не существует.

Драка с обливанием на заседании саратовской облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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