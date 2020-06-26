Депутат Андрей Воробьев призвал саратовцев принять участие в голосовании
Участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию принял депутат Саратовской областной Думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия»). Для этого он посетил избирательный участок по месту жительства.
Депутат убедился в безопасности процедуры.
- Всенародное голосование проходит под лозунгом «Голосовать легко и безопасно». Работа всех избирательных участков организована согласно правилам предосторожности в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, — отметил он.
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Андрей Воробьев призвал всех проголосовать.
- Выборы — это повод показать свою гражданскую позицию. Если человек не пошел на выборы, а потом критикует эту власть с дивана — разве это позиция? Нужно проявлять активность, начать участвовать в политической жизни страны. Приглашаю всех принять участие в голосовании. Для России важен голос каждого! — прокомментировал Андрей Воробьев.
Напомним, в Саратовской области работают 1 809 УИК. В Энгельсском районе организована работа более 140 участков.
Андрей Воробьев призвал саратовцев принять участие в голосовании.
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ИСТОЧНИК KP.RU