Житель села в Дергачевском районе побывал на похоронах и стал причиной карантина
В селе Верхазовка Дергчевского района Саратовской области введен карантин по коронавирусу.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, там зарегистрировано 18 случаев заражения.
Всего в Дергачевском районе 76 подтвержденных диагнозов.
- Причиной вспышки стало, по предварительным данным, присутствие разносчика инфекции на похоронах одного из жителей села, — сообщили в оперштабе.
Теперь в село нельзя въехать и выехать. Там отменены все массовые мероприятия, нельзя посещать религиозные учреждения. Ограничена работа медучреждений. Закрыты магазины с массовым посещением людей. Здания будут продезинфицированы.
Жители села старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать самоизоляцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU