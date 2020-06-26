Житель села в Дергачевском районе побывал на похоронах и стал причиной карантина

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:26:03+03:00

Село в Саратовской области закрыли на карантин Фото: Екатерина Семенова

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В селе Верхазовка Дергчевского района Саратовской области введен карантин по коронавирусу.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, там зарегистрировано 18 случаев заражения.

Всего в Дергачевском районе 76 подтвержденных диагнозов.

- Причиной вспышки стало, по предварительным данным, присутствие разносчика инфекции на похоронах одного из жителей села, — сообщили в оперштабе.

Теперь в село нельзя въехать и выехать. Там отменены все массовые мероприятия, нельзя посещать религиозные учреждения. Ограничена работа медучреждений. Закрыты магазины с массовым посещением людей. Здания будут продезинфицированы.

Жители села старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU