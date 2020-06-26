2020-06-26T16:53:16+03:00
Общество

Члены городской Общественной палаты приняли участие в голосовании поправкам в Конституцию и оставили подписи за присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести»

Антон Головченко и Александр Занорин сделали свой выбор
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Сегодня, 26 июня, члены Общественной палаты города Антон Головченко и Александр Занорин приняли участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

- Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации, несомненно, одно из важнейших событий нашей страны. Предлагаемые изменения затрагивают различные сферы нашей жизни. Значение Конституции в жизни государства и каждого гражданина – это наши права, обязанности, это основной закон, по которому происходит выстраивание всего другого законодательства, поэтому для меня этот документ важен. Именно поэтому я уже проголосовал и предлагаю всем не оставаться в стороне. Я считаю, что важно использовать право выбирать и выразить свое мнение. Хочется отметить тот факт, что на избирательных участках соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. На входе обрабатывают руки дезинфицирующим средством, измеряют температуру и выдают защитный набор — маску, перчатки и одноразовую ручку для голосования, — рассказал Антон Головченко.

Глава Общественной палаты города Александр Занорин голосовал по открепительному удостоверению. Он также отметил огромную работу, проделанную организаторами процесса.

- Невозможно не отметить, что для проведения безопасного и доступного голосования была проделана огромная работа, которой занимались и занимаются люди разных должностей и профессий. Именно благодаря их труду саратовцы могут без угрозы для своего здоровья высказаться в поддержку равного доступа к качественной медицинской помощи, защиты семьи и детства, социальных гарантий, обязательной индексации пенсий, сохранения родного языка и культуры.

Я рад, что участвовал в этом процессе, и хочу, чтобы такую же радость и сопричастность к истории своей страны испытали все саратовцы. Верю, что на избирательные участки придут все люди, которым не безразлична судьба своей Родины.

Наша обновленная Конституция станет для России стратегическим планом и дорожной картой, обеспечивающей людям благополучное будущее. А для того, чтобы это будущее воплотилось, выбор должен сделать каждый из нас.

Сейчас государство заботится о нашем здоровье, когда мы в сложной ситуации принимаем одно из важнейших решений в своей жизни. Теперь важно и нам позаботиться о стране, о ее развитии, безопасности и процветании, — заявил Александр Занорин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Члены городской Общественной палаты приняли участие в голосовании поправкам в Конституцию и оставили подписи за присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести»
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