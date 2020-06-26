В первый день голосования в колл-центр «Волонтеров Конституции» поступило свыше 5 000 звонков
Саратовцы продолжают интересоваться процедурой Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ.
В первый день работы избирательных участков на горячую линию «Волонтеров Конституции» поступил 5 071 звонок, всего с 16 июня саратовцы позвонили в колл-центр 35 207 раз.
Чаще всего граждан интересует процедура досрочного голосования — в какие дни и часы можно посетить избирательный участок, в какое время избирательные комиссии будут работать во дворе, а также саратовцы оставляют заявки на возможность проголосовать на дому.
Напомним, вчера стартовало Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ. Выразить свое мнение горожане могут до 1 июля включительно. Избирательные участки работаю с 08.00 до 20.00.
Вопросы, связанные с процедурой голосования, саратовцы могут задать по телефону бесплатной горячей линии «Волонтеров Конституции» 8-800-350-86-46 с 9 утра и до 9 вечера.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU