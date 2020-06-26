В первый день голосования в колл-центр «Волонтеров Конституции» поступило свыше 5 000 звонков

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:46:45+03:00

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Саратовцы продолжают интересоваться процедурой Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ.

В первый день работы избирательных участков на горячую линию «Волонтеров Конституции» поступил 5 071 звонок, всего с 16 июня саратовцы позвонили в колл-центр 35 207 раз.

Чаще всего граждан интересует процедура досрочного голосования — в какие дни и часы можно посетить избирательный участок, в какое время избирательные комиссии будут работать во дворе, а также саратовцы оставляют заявки на возможность проголосовать на дому.

Напомним, вчера стартовало Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ. Выразить свое мнение горожане могут до 1 июля включительно. Избирательные участки работаю с 08.00 до 20.00.

Вопросы, связанные с процедурой голосования, саратовцы могут задать по телефону бесплатной горячей линии «Волонтеров Конституции» 8-800-350-86-46 с 9 утра и до 9 вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU