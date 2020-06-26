В «КП-Саратов» наградили победителей краеведческой викторины

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:53:39+03:00

Пресс-конференция «Краеведческие викторины как новый тренд для саратовцев» состоялась в пресс-центре «Комсомольской правды». Фото Марии Франко

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Победителей викторины, посвященной Дню России и истории Саратовской области сегодня, 26 июня, наградили в пресс-центре «Комсомольской правды» во время пресс-конференции «Краеведческие викторины как новый тренд для саратовцев».

Викторина проходила на странице депутата областной Думы, координатора проекта «Историческая память» Юлии Литневской в Instagram. Она и председатель комитета по туризму Виктория Бородянская наградили победителей и рассказали о проекте.

Виктория Бородянская отметила, что во время самоизоляции викторины стали прекрасным развлечением не только для детей, но и для взрослых. По ее словам, что у людей интеллектуального склада ума велика тяга именно к краеведческим викторинам.

Викторина состояла из пяти вопросов. Победителями стали самые быстрые участники, раньше всех давших верные ответы. Счастливчиками стали трое.

- Эти люди — интеллектуалы. Они знают историю области, у них чувствуется искренняя любовь к родному краю и искреннее желание делиться знаниями. Когда я читала ответы, сама многое для себя узнала, — рассказала Юлия Литневская.

Идею для викторины подала Лариса Горбунова, заведующая библиотеки в поселке Степное. По ее словам, ее вдохновил именно Instagram Юлии Литневской и ее проект «Историческая память».

- Это шикарная форма диалога со зрителями, участниками. Видишь аудиторию и получаешь от них информацию, — поделилась впечатлениями Лариса Горбунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU