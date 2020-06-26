В «КП-Саратов» наградили победителей краеведческой викторины
Победителей викторины, посвященной Дню России и истории Саратовской области сегодня, 26 июня, наградили в пресс-центре «Комсомольской правды» во время пресс-конференции «Краеведческие викторины как новый тренд для саратовцев».
Викторина проходила на странице депутата областной Думы, координатора проекта «Историческая память» Юлии Литневской в Instagram. Она и председатель комитета по туризму Виктория Бородянская наградили победителей и рассказали о проекте.
Виктория Бородянская отметила, что во время самоизоляции викторины стали прекрасным развлечением не только для детей, но и для взрослых. По ее словам, что у людей интеллектуального склада ума велика тяга именно к краеведческим викторинам.
Викторина состояла из пяти вопросов. Победителями стали самые быстрые участники, раньше всех давших верные ответы. Счастливчиками стали трое.
- Эти люди — интеллектуалы. Они знают историю области, у них чувствуется искренняя любовь к родному краю и искреннее желание делиться знаниями. Когда я читала ответы, сама многое для себя узнала, — рассказала Юлия Литневская.
Идею для викторины подала Лариса Горбунова, заведующая библиотеки в поселке Степное. По ее словам, ее вдохновил именно Instagram Юлии Литневской и ее проект «Историческая память».
- Это шикарная форма диалога со зрителями, участниками. Видишь аудиторию и получаешь от них информацию, — поделилась впечатлениями Лариса Горбунова.
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ИСТОЧНИК KP.RU