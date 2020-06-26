2020-06-26T16:02:12+03:00
Происшествия

В столкновении с иномаркой погиб велосипедист на трассе под Пугачевом

Личность погибшего пока не установлена
Екатерина Семенова
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Велосипедист погиб на трассе. Фото ГИБДД по Саратовской областиВелосипедист погиб на трассе. Фото ГИБДД по Саратовской области
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В аварии погиб велосипедист.

В Пугачевском районе Саратовской области в аварии погиб велосипедист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла около 15 часов дня на подъезде к Пугачеву.

Столкнулись автомобиль Citroen и велосипед под управлением неустановленного мужчины.

Велосипедист скончался, обстоятельства уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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