В столкновении с иномаркой погиб велосипедист на трассе под Пугачевом
Личность погибшего пока не установлена
Велосипедист погиб на трассе. Фото ГИБДД по Саратовской области
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В аварии погиб велосипедист.
В Пугачевском районе Саратовской области в аварии погиб велосипедист.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла около 15 часов дня на подъезде к Пугачеву.
Столкнулись автомобиль Citroen и велосипед под управлением неустановленного мужчины.
Велосипедист скончался, обстоятельства уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU