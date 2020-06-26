В сгоревшем доме в Вольске найден труп

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:40:19+03:00

В Вольске сгорел жилой дом. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Вольске на пожаре погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Предварительно установлено, что около 11 часов утра сегодня, 26 июня, на улице Известковая загорелся частный дом. Пожарных вызвали соседи. После тушения огня на пепелище были найдены останки человека. Возможно, это был хозяин дома.

Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

В качестве основной версии возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем.

Сейчас устанавливается личность погибшего, определяются точные причине его смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU