2020-06-26T15:40:19+03:00
Происшествия

В сгоревшем доме в Вольске найден труп

Следователи устанавливают личность погибшего
Екатерина Семенова
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В Вольске сгорел жилой дом. Фото СУ СКР по Саратовской областиВ Вольске сгорел жилой дом. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Вольске на пожаре погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Предварительно установлено, что около 11 часов утра сегодня, 26 июня, на улице Известковая загорелся частный дом. Пожарных вызвали соседи. После тушения огня на пепелище были найдены останки человека. Возможно, это был хозяин дома.

Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

В качестве основной версии возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем.

Сейчас устанавливается личность погибшего, определяются точные причине его смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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