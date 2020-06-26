2020-06-26T15:29:43+03:00
Общество

Председатель избиркома Саратовской области проверила, как организовано голосование в Татищеве

Местные жители активно пользуются возможностью проголосовать из дома
Екатерина СеменоваВиктория Попова
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Ирина Романова оценила организацию голосования в Татищевском районе. Фото Виктории ПоповойИрина Романова оценила организацию голосования в Татищевском районе. Фото Виктории Поповой
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Председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова сегодня, 26 июня, посетила Татищевский район. Там она оценила готовность к проведению голосования по поправкам в Конституцию.

На избирательном участке №1668 председатель УИК Юлия Самойлова рассказала, как обеспечивается санитарно-эпидемиологическая безопасность.

Голосование идет полным ходом. Фото Виктории Поповой

Голосование идет полным ходом. Фото Виктории Поповой

- Все в масках, измеряют температуру при входе, если температура повышена, то идут голосовать в отдельную кабинку с переносным ящиком, — отметила она.

На участке соблюдается дистанция, есть разметка. Участники голосования получают медицинские маски, перчатки и одноразовые ручки.

Участки обеспечены средствами защиты. Фото Виктории Поповой

Участки обеспечены средствами защиты. Фото Виктории Поповой

Кроме того, имеется возможность голосования на дому, а также организован выезд на предприятие птицефабрики 29 июня.

Чтобы убедиться в правильной организации надомного голосования Ирина Романова посетила семью избирателей — Валентину и Александра Сергеевых.

- Семья Сергеевых очень активная, но они находятся в группе риска, поэтому решили голосовать на дому. Они позвонили на участок, мы приняли их заявление, сами приехали, взяли у них письменное заявление. Число и время удобные они выбрали сами, — рассказала Ирина Яковлева, секретарь участка №1668.

Процедура была проведена по всем правилам: перед тем, как оставить пакет у двери, сотрудники комиссии обработали антисептиком контактные поверхности, включая ручку и звонок. Супруги предъявили паспорта на расстоянии вытянутой руки, забрали пакет со средствами защиты и уже в перчатках и масках заполнили бюллетень. Его они кинули в специальный переносной ящик.

Семья Сергеевых приняла участие в голосовании. Фото Виктории Поповой

Семья Сергеевых приняла участие в голосовании. Фото Виктории Поповой

Кроме того, участники пресс-выезда посетили семью Никитий. Там голосование также прошло аналогично.

Семья Никитий проголосовала на дому. Фото Виктории Поповой

Семья Никитий проголосовала на дому. Фото Виктории Поповой

Всего в Татищеве подано 422 заявления на голосование на дому и их прием продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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