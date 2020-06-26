Саратовские пляжи готовы к открытию
Саратовские пляжи готовы к открытию купального сезона.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, осталось только дождаться выдачи разрешений Роспотребнадзора на открытие.
Открытие плажей возможно уже с 27 июня в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки, считают в мэрии.
В любом случае, даже после официального разрешения купаться можно будет только на пляже «Городские пески». В Затоне будет работать только солярий. Здесь заходить в воду запрещено из-за плохого дня и сильного течения.
- Все саратовские пляжи в настоящее время приведены в порядок МБУ «Служба благоустройства города». На территориях отдыха у воды размещено и обновлено все необходимое оборудование. Организованы места сбора отходов, установлены лавочки и кабинки для переодевания. Песок на пляже и в солярии тщательно очищен от мусора и сорной растительности с применением механических средств, — заявили в администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU