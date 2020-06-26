2020-06-26T14:57:11+03:00
Общество

Саратовские пляжи готовы к открытию

Но купаться можно будет только на одном
Екатерина Семенова
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В Затоне можно будет только загоратьВ Затоне можно будет только загоратьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Саратовские пляжи готовы к открытию купального сезона.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, осталось только дождаться выдачи разрешений Роспотребнадзора на открытие.

Открытие плажей возможно уже с 27 июня в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки, считают в мэрии.

В любом случае, даже после официального разрешения купаться можно будет только на пляже «Городские пески». В Затоне будет работать только солярий. Здесь заходить в воду запрещено из-за плохого дня и сильного течения.

- Все саратовские пляжи в настоящее время приведены в порядок МБУ «Служба благоустройства города». На территориях отдыха у воды размещено и обновлено все необходимое оборудование. Организованы места сбора отходов, установлены лавочки и кабинки для переодевания. Песок на пляже и в солярии тщательно очищен от мусора и сорной растительности с применением механических средств, — заявили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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