Возбуждено уголовное дело о забитом до смерти мужчине в Заводском районе
В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело о смерти мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 51-летнего мужчины с травмами головы и туловища было найдено по 1-му проезду Энергетиков.
Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела — множественные переломы ребер, разрывы и ушибы внутренних органов, а также потеря крови.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.
Ведется поиск подозреваемого.
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ИСТОЧНИК KP.RU