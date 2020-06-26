Возбуждено уголовное дело о забитом до смерти мужчине в Заводском районе

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:55:23+03:00

У него были переломаны ребра

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В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело о смерти мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 51-летнего мужчины с травмами головы и туловища было найдено по 1-му проезду Энергетиков.

Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела — множественные переломы ребер, разрывы и ушибы внутренних органов, а также потеря крови.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.

Ведется поиск подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU