Завершилась онлайн-игра «На пути железнодорожном будь предельно осторожным»

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:29:54+03:00

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В целях профилактики детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта в Саратовском регионе ПривЖД была организована онлайн-игра «На пути железнодорожном будь предельно осторожным».

На протяжении трех недель участники проекта смотрели тематические мультфильмы, узнавали интересные факты о работе стальной магистрали, а также выполняли различные задания. Одно из них предполагало установку на смартфон мобильного приложения «Берегись поезда», разработанного с целью минимизации риска травмирования несовершеннолетних.

В рамках творческих этапов онлайн-игры дети сочиняли стихи, создавали тематические рисунки, а также придумывали железнодорожные профессии будущего. Также в игровой форме ребята изучали правила безопасного поведения на объектах пассажирской инфраструктуры и в поездах.

Наиболее активные участники проекта получили профилактические памятки и тематические сувениры с символикой ОАО «РЖД».

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ИСТОЧНИК KP.RU