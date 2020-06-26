Вячеслав Володин проголосовал по поправкам к Конституции
Вячеслав Володин проголосовал по поправкам.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня посетил избирательный участок в Москве и проголосовал по поправкам в Конституцию.
Об этом стало известно его сторонникам, которые опубликовали соответствующий пост в своей группе в Instagram.
Вячеслав Володин проголосовал на участке №75 Пресненского района Москвы. Он призвал остальных Россиян также участвовать в общероссийском голосовании. По его словам, поправки нацелены на повышение благосостояния граждан, защиту их прав.
- Голос каждого делает нашу страну сильнее, — сказал Вячеслав Володин.
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ИСТОЧНИК KP.RU