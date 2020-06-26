В Марксе мужчину силой отвезли в лес и вымогали 200 тыс. рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:08:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Марксовском районе Саратовской области задержаны подозреваемые в вымогательстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, спецоперацию полиция провела силами отдела по борьбе с организованной преступностью при поддержке СОБР Росгвардии.

По версии следствия, злоумышленники похитили жителя одного из сел района. Они отвезли его в лес и заставили написать долговую расписку на сумму 200 тыс. рублей.

При этом двое из злоумышленников действовали по указаниям третьего.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности. Предполагается, что подозреваемые могли аналогичным образом шантажировать других людей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU