2020-06-26T14:08:30+03:00
Происшествия

В Марксе мужчину силой отвезли в лес и вымогали 200 тыс. рублей

Полиция ищет жертв банды вымогателей [видео]
Екатерина Семенова
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Задержание банды вымогателей в Марксовском районе.

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В Марксовском районе Саратовской области задержаны подозреваемые в вымогательстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, спецоперацию полиция провела силами отдела по борьбе с организованной преступностью при поддержке СОБР Росгвардии.

По версии следствия, злоумышленники похитили жителя одного из сел района. Они отвезли его в лес и заставили написать долговую расписку на сумму 200 тыс. рублей.

При этом двое из злоумышленников действовали по указаниям третьего.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности. Предполагается, что подозреваемые могли аналогичным образом шантажировать других людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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