Мужчина в 41-й раз оскорбил полицейского из Аткарска

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:48:59+03:00

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В Аткарске Саратовской области мужчину будут судить за оскорбление полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под судом предстанет 49-летний ранее судимый мужчина.

Следствие считает, что вечером 4 июня он распивал алкоголь на берегу реки. Вскоре спиртное закончилось, и мужчина отправился купить еще бутылку. По пути в магазин он встретил на улице Чепляева наряд ППС.

Полицейские намеревались проводить его в отделение, чтобы составить протокол, но мужчина отказался. Более того, он нецензурно обругал сотрудника полиции. После этого его все же доставили в отделение, а экспертиза подтвердила, что он пьян.

Был составлен протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Примечательно, что мужчину ранее уже 40 раз привлекали к ответственности за это нарушение.

Свою вину он признал и раскаялся. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU