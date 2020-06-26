Мужчина в 41-й раз оскорбил полицейского из Аткарска
В Аткарске Саратовской области мужчину будут судить за оскорбление полицейского.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под судом предстанет 49-летний ранее судимый мужчина.
Следствие считает, что вечером 4 июня он распивал алкоголь на берегу реки. Вскоре спиртное закончилось, и мужчина отправился купить еще бутылку. По пути в магазин он встретил на улице Чепляева наряд ППС.
Полицейские намеревались проводить его в отделение, чтобы составить протокол, но мужчина отказался. Более того, он нецензурно обругал сотрудника полиции. После этого его все же доставили в отделение, а экспертиза подтвердила, что он пьян.
Был составлен протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Примечательно, что мужчину ранее уже 40 раз привлекали к ответственности за это нарушение.
Свою вину он признал и раскаялся. Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU